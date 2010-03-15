Гонщики Формулы-1 угрожают бойкотом перед Гран-при Австралии

Гонщики Формулы-1 повторят бойкот перед стартом гонки в Мельбурне, если Берни Экклстоун не разрешит их физиотерапевтам присутствовать на стартовом поле. В Бахрейне это произошло стихийно, но один из гонщиков заявил о договорённости пилотов между собой по поводу следующей гонки. Как сообщает f1news.ru, Экклстоун запретил присутствие физиотерапевтов, сославшись на большое число людей на стартовом поле. Коммерческий босс чемпионата заявил, что если гонщики нуждаются в их помощи, то должны договариваться о проходе с командами, которые и без того ограничены в числе людей, работающих на стартовой решетке. Если проблема не будет решена, то в Мельбурне журналисты крупных телекомпаний вновь останутся без интервью перед стартом - гонщики выведут машины и вернуться в боксы до фактической процедуры старта. Напомним, что пилот Ferrari Фернандо Алонсо стал победителем стартового этапа Формулы-1 сезона-2010 - Гран-при Бахрейна. Пресса раскритиковала Формулу-1 за скучную гонку. «ФИА и команды должны как можно быстрее разобраться с проблемами. Спорт рискует пройти мимо своей золотой жилы. В пелотоне четыре чемпиона мира, у всех конкурентоспособны болиды. Гонки должны искриться, а не быть такими же сухими, как пустыня», – сообщает в The Sun. В итальянской прессе, несмотря на радость от победы «Феррари», тоже не забыли припомнить отсутствие обгонов. Gazeta.ua по материалам Liga.net, F1news.ru