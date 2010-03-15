Плющенко намерен выступать на Олимпиаде в Сочи

Серебряный призёр Олимпиады-2010, олимпийский чемпион 2006-го, трехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в мужском одиночном катании фигурист Евгений Плющенко намерен выступать на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом он сообщил на встрече президента России Дмитрия Медведева с российскими олимпийцами, передает ИТАР-ТАСС. «Хочу кататься, продолжать выступать в Сочи-2014. Это будет крайне и безумно сложно, но это возможно», – сказал Плющенко. «Наверное, я доказал уже, что можно три года пропустить, но выступать», – добавил фигурист.