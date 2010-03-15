Маркевич: «Металлист» выглядел не хуже «Шахтера»

Главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал поражение своих подопечных от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата Украины. «Игра была очень напряженной, зрители, думаю, получили удовольствие. Перед этим матчем у нас были определенные кадровые проблемы. Травмированы Обрадович, Березовчук, Девич. Мы не могли на них рассчитывать. Конечно, я понимал, что нужно усиливать игру заменами. Но у нас не было равноценной замены, такой, например, как Дуглас в «Шахтере», который переломил ход матча в пользу своей команды. Думаю, мы выглядели не хуже хозяев поля. Но «Шахтеру» повезло больше», – цитирует специалиста официальный сайт ФК «Металлист».