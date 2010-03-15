Украдена самая первая олимпийская медаль

Самая первая в истории Олимпийских игр медаль за победу, разыгранная в 1896 году в Афинах, была украдена из музея спорта в Токио. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Пропажа медали была обнаружена музейными работниками в воскресенье, 14 марта. В понедельник в полицию поступило заявление о краже. Серебряная медаль весом 68 грамм и около 50 миллиметров в диаметре хранилась в незапертой стеклянной ячейке, отдельной камеры наблюдения в комнате не было. Награда, хоть и выполненная из серебра, была вручена за победу в прыжках в высоту немецкому гимнасту Херманну Вейнгартнеру. После смерти Вейнгартнера его семья передала медаль по наследству японскому гимнасту Юкио Эндо. Это произошло на Играх в Токио в 1964 году. Вручение серебряных медалей чемпионам было обычной практикой в первые годы олимпийского движения. С 1908 года Международный олимпийский комитет начал вручать золотые, серебряные и бронзовые награды спортсменам, занявшим первое, второе и третье места соответственно.