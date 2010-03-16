Наставник «Кривбасса» выплатит «Оболони» 900 тысяч

41-летний главный тренер «Кривбасса» Юрий Максимов в течение трех месяцев обязан выплатить своему бывшему клубу киевской «Оболони» 900 тысяч гривен (чуть больше $110 тыс.) в порядке компенсации за разорванный в одностороннем порядке контракт. Такой вердикт вынес дисциплинарный комитет украинской премьер-лиги, сообщает «Спорт Экспресс». Максимов, в прошлом известный футболист киевского «Динамо», «Вердера» и сборной Украины, перебрался в Кривой Рог на исходе прошлого года и провел с «Кривбассом» всю предсезонную подготовку. Но с возобновлением чемпионата сразу занять место на скамейке команды не смог: воспротивились хозяева «Оболони», обвинившие Максимова в нарушении трудового соглашения и потребовавшие от него компенсацию в размере $300 ты. Дисциплинарный комитет УПЛ согласился с претензиями киевлян по существу, но сумму неустойки, исходя из официальной зарплаты тренера в «Оболони», снизил почти втрое.