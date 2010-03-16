Моуриньо: Мне ничего не нужно доказывать «Челси»

Наставник «Интера» Жозе Моуринью опроверг версию британских журналистов о том, что предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» будет для него особенно принципиальным. «Передо мной и лондонцами сейчас стоят разные задачи. Я собираюсь сделать все от себя зависящее, чтобы «нерадзурри» прошли в четвертьфинал. Для нашего клуба, который не побеждал в Кубке чемпионов с незапамятных времен, это было бы серьезным достижением. Мне не нужно ничего доказывать руководству «Челси», а также футболистам и болельщикам данного коллектива. А вот ради успеха «Интера» я готов задействовать все свое мастерство», – приводит слова Моуринью Eurosport. Кроме того, португалец заметил, что отсутствие во вторник в воротах синих Петра Чеха станет для команды Карло Анчелотти большим ударом: «Травма одного из лучших голкиперов планеты – весомая потеря для нашего соперника. Догадываюсь, что чеха заменит Росс Тернбулл, хотя я и не видел этого вратаря в деле»