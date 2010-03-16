Хиддинк подписал контракт

Голландский специалист Гуус Хиддинк в понедельник, 15 марта, подписал контракт с Федерацией футбола Турции. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого футбольного ведомства. Соглашение, как сообщалось ранее, вступит в силу 1 августа 2010 года. Тренировать сборную Турции Хиддинк будет вплоть до августа 2012 года и, как ожидают турецкие спортивные чиновники, поможет национальной команде этой страны удачно выступить на чемпионате Европы в Польше и Украине. Как добавляет «Советский спорт» в понедельник Хиддинк провел свою-первую пресс-конференцию в Стамбуле. В ходе нее голландец заявил, что начнет углубленно работать с турецкой командой уже с сентября и пообещал привить сборной Турции собственный стиль игры. В тренерский штаб под руководством Хиддинка войдет бывший капитан сборной Турции Огуз Сетин, работавший в команде экс-тренера команды Фатиха Терима, а также некий голландский специалист, личность которого будет раскрыта позже. За подготовку вратарей при Хиддинке будет отвечать бывший голкипер сборной Энгин Ипекоглу. Гуус Хиддинк пока что является главным тренером сборной России; его контракт с Российским футбольным союзом истекает 15 июля 2010 года. После провала российской национальной сборной в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в ЮАР стало ясно, что голландский тренер покинет команду России, которую он привел к бронзовым медалям европейского первенства 2008 года. До последнего времени в СМИ высказывались предположения, что Хиддинк может досрочно расторгнуть контракт с РФС и возглавить одну из сборных на период мирового первенства в Южной Африке, которой пройдет летом 2010 года. Наибольший интерес к голландцу проявляла Федерация футбола Кот-д'Ивуара, однако 15 марта сам Хиддинк заявил, что не собирается возглавлять эту африканскую сборную.