НХЛ. Овечкина дисквалифицировали

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин дисквалифицирован на две игры своей команды за грубый силовой прием. Об этом 15 марта сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Associated Press. Овечкин пропустит матчи против «Флориды Пантерс» и «Каролины Харрикейнс», а также понесет материальное наказание за свои неосторожные действия. Эпизод, который привел к дисквалификации россиянина, произошел в первом периоде матча «Вашингтона» против «Чикаго Блэк Хоукс». Овечкин провел силовой прием со спины против защитника «Чикаго» Брайана Кэмпбелла. В результате последний сильно ударился о борт и не смог продолжить матч, а россиянин получил большой штраф вместе с дисциплинарным до конца игры и, как следствие, был удален с площадки. После матча, отмечает сайт НХЛ, Овечкин, комментируя свой силовой прием, заявил, что его действия не были излишне жесткими. «Он просто упал и все, бывает», - отметил Овечкин, напомнив, что «это хоккей, и тут иногда бывает больно». По предварительным данным, у Кэмпбелла перелом ключицы и нескольких ребер. В этом сезоне НХЛ наказывает Овечкина не впервые. В ноябре российский форвард был дисквалифицирован на две игры за опасную атаку защитника "Каролины Харрикейнс" Тима Глисона. Теперь Овечкин попал в список злостных нарушителей правил, в связи с чем НХЛ планирует жестче наказывать игрока.