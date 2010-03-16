Формула-1. Петрову «подсунули» дефектную машину

Российский пилот «Рено» Виталий Петров сошел со своей дебютной гонки из-за дефекта, который имелся на его машине еще до старта Гран-при Бахрейна, цитирует пресс-служба Петрова вердикт технического директора команды Renault F1 Team Джеймса Эллисона. В воскресенье россиянин был вынужден сойти с дистанции на 14-м круге из-за проблем с рычагом подвески правого переднего колеса. По словам Эллисона, «расследование показало, что на первых кругах гонки, когда вес автомобиля был максимальным из-за полных баков, рычаг касался корпуса». «Это привело к повреждению болта, которым крепился рычаг, к потере шайбы - и в итоге к сходу, - цитирует «РИА«Новости» технического директора «Рено». - Очень обидно, что мы не смогли выявить этот дефект на предсезонных тестах. Разумеется, узел будет доработан к следующей гонке, и мы уверены, что подобное не повторится». Эллисон добавил, что напарник Петрова Роберт Кубица не столкнулся с аналогичной проблемой, потому что у польского гонщика «были чуть иные настройки подвески». Оценивая работу Петрова на Гран-при Бахрейна, технический директор «Рено» заявил, что россиянин «выполнил все поставленные перед ним задачи». В квалификации Виталий занял 17-е место. «Он уверенно вышел во вторую часть квалификации, и хотя там совершил ошибку, его результат был просто отличным для новичка. Учитывая весь тот прессинг, который лежал на плечах гонщика в дебютном Гран-при, он великолепно стартовал, а затем очень стабильно проходил круг за кругом. Виталий явно претендовал в гонке на хороший результат - вполне возможно, на зачетные очки», - заметил Эллисон. Технический директор «Рено» выразил уверенность, что на втором этапе чемпионата через две недели в Мельбурне команда сможет «сделать шаг вперед».