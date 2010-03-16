Хоккей. Напавший на вратаря болельщик может сесть на 5 лет

Ленинский районный суд Екатеринбурга во вторник примет решение о мере пресечения в отношении болельщика клуба «Автомобилист» Сергея Шафикова, ударившего клюшкой вратаря соперников из ХК «Салават Юлаев» (Уфа). «Сегодня будет принято решение, арестовать болельщика или отпустить под подписку о невыезде. В настоящее время Шафиков находится в изоляторе временного содержания УВД Екатеринбурга. Статья, по которой отделом дознания возбуждено дело ("хулиганство"), предусматривает до 5 лет лишения свободы», - сообщает агентство "Интерфакс-Урал" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых. Он добавил, что С.Шафиков 1973 г.р., является менеджером по продажам коммерческой фирмы.