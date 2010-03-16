Суркис: Сегодняшний уровень киевского «Динамо» - Лига Европы

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признал, что его команда не готова соревноваться на равных с сильнейшими клубами континента и добиваться успехов в Лиге чемпионов. «Если объективно, то наш уровень сегодня — Лига Европы. И мы должны были туда попасть, если бы не сенсационное поражение «Барселоны» от «Рубина». Но хочется большего, хочется настоящего! Думаю, что в Лиге Европы мы бы сыграли не хуже, чем в прошлом году в Кубке УЕФА. Что касается уровня Лиги чемпионов, то согласитесь, что он выше уровня любого чемпионата. О нашем не говорю. Чемпионат Украины растёт, но очень медленно. Когда после Лиги чемпионов возвращаешься к матчам в Запорожье, Одессе, Симферополе — это как с Марса спускаешься! Настоящая футбольная атмосфера у нас бывает только на некоторых стадионах. Но если при переполненных трибунах Лиги чемпионов «Динамо» играют в футбол, то в Украине, за исключением разве что «Шахтера», с нами выходят драться, а не играть. Мы, в целом, научились побеждать в таких «сражениях», но что это дает для роста? Зачем нам это умение в Европе?», — цитирует Игоря Суркиса сайт «Динамо»(Киев) от Шурика.