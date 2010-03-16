Бекхэму предлагают работу в тренерском штабе сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло предложил место в тренерском штабе хавбеку Милана Дэвиду Бекхэму, получившему серьезную травму, из-за которой он не сможет принять участия в Чемпионате мира в ЮАР. «Я говорил с ним после игры в воскресенье, чтобы оказать поддержку. Дэвид - великий профессионал и много тренировался, чтобы быть готовым к Кубку мира. Пропуск турнира станет для него тяжелым ударом», - добавил Капелло в интервью изданию Telegraf, передает Чемпионат.ру. Напомним, что в понедельник, 15 марта, полузащитник Милана и сборной Англии Дэвид Бекхэм был прооперирован в Финляндии в рамках курса реабилитации после травмы ахиллова сухожилия.