Владимир Кличко: Я никогда не был таким быстрым и уверенным, как сейчас

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе Владимир Кличко, которому 20 марта предстоит отстаивать свои титулы в бою с американцем Эдди Чэмберсом, заявил, что девятимесячный перерыв между поединками пошел ему на пользу. «Это означает, что я проголодался. Я никогда не был таким быстрым, опытным и уверенным в себе, как сейчас. Я уже работал со своим будущим соперником в спаррингах четыре года назад и думаю, что пояса чемпиона мира останутся в семье Кличко. Необычная манера боя и его скорость – не помеха», – приводит слова Кличко-младшего ИТАР-ТАСС.