КХЛ. Определились все четвертьфинальные пары плей-офф

Определились все участники четвертьфинальных матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает NEWSru.com. Накануне уфимский «Салават Юлаев» разгромил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 8:1 и выиграл серию 3-1. А магнитогорский «Металлург» одолел в овертайме челябинский «Трактор» 3:2 и закончил серию в свою пользу с тем же счетом. Гости выровняли положение за пять минут до конца третьего периода, когда Станислав Чистов использовал двойной численный перевес. Победную шайбу в ворота хозяев льда забросил форвард «Магнитки» Денис Платонов на 77-й минуте встречи. Теперь в Восточной конференции болельщикам предстоит понаблюдать за противостоянием между «Металлургом» и «Ак Барсом», занявшим по итогам регулярного чемпионата второе и третье места, а также нижнекамским «Нефтехимиком» и «Салаватом». На Западе силами померятся ярославский «Локомотив» и московский «Спартак», подмосковный ХК МВД и рижское «Динамо». Четвертьфинальные серии играются до четырех побед. В Западной конференции матчи пройдут 19, 20, 22, 23 и (при необходимости) 25, 27 и 29 марта, в Восточной конференции - 20, 21, 23, 24 и (при необходимости) 26, 28 и 30 марта.