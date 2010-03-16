Сьюард: После братьев Кличко лучший супертяж - Чемберс

Тренер Чемпиона мира по версиям IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко американец Эммануэль Стюард уверен в победе своего боксера над американцем Эдди Чемберсом. «Я очень взволнован в связи с проведением этого поединка. Мы посмотрели и изучили множество видео боев Чемберса. И чем больше смотрели, тем больше убеждались в том, что он действительно отличный боксер», - заявил наставник Кличко-младщего, передает SPORTBOX.ru. «Считаю, что лучшие супертяжеловесы в мире - братья Кличко, а за ними идет как раз Чемберс. Думаю, что он лучше Поветкина. В их поединке он не позволил россиянину завладеть инициативой и продемонстрировал отличную технику. Эдди, вероятно, лучший противник, с которым Владимир может сегодня встретиться. Но я точно знаю, что в бою с ним Владимир не потеряет звание чемпиона мира», - добавил он. Напомним, что 20 марта в Дюссельдорфе на футбольном стадионе Esprit Arena состоится поединок Владимира Кличко и американца Эдди Чемберса.