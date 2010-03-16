Украинским футболистам грозят санкциями за нецензурную брань

Украинская Премьер-лига призывала футболистов не употреблять нецензурных высказываний на поле, в противном случае обещает применять жесткие санкции к игрокам. В частности, как отмечают в пресс-службе Премьер-лиги, в последнее временем со стороны футболистов и со стороны тренеров команд участились случаи нецензурных выражений во время и после окончания матчей. «В связи с этим настойчиво просим руководителей клубов Премьер-лиги провести разъяснительную работу со своими сотрудниками относительно недопущения повторения подобных нарушений в будущем. В свою очередь, Премьер-лига будет тщательно отслеживать каждый подобный случай и применять жесткие дисциплинарные и финансовые санкции к провинившимся», - говорится в заявлении Премьер-лиги, передает Лига. Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига, согласно рейтингу Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), попала в десятку сильнейших Чемпионатов мира.