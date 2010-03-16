Аршавин попал в ДТП

Российский форвард «Арсенала» Андрей Аршавин на своем официальном сайте рассказал о ДТП, в которое он попал в понедельник, передает «Газета.Ru». «Понедельник – день тяжелый, а у нас сегодня выходной. В Лондоне солнечно, даже небольшой инцидент, который произошел со мной и Юлей, не сможет испортить нам хорошее весеннее настроение. Дело в том, что мы попали в ДТП. Слегка пострадала машина второго участника происшествия, которую я чиркнул и немного больше бампер моей машины. На решение проблемы мы потратили около 5 минут: обменялись нашими данными и разъехались», – сказал Аршавин.