Фетисов назвал Олимпийский комитет России «убитым комитетом»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) - это «убитая» организация, которую необходимо срочно реформировать. Слова бывшего руководителя Госкомспорта приводит Интерфакс. Фетисов не исключил, что будет претендовать на пост главы комитета. Однако знаменитый спортсмен подчеркнул, что в ОКР все же должны прийти молодые специалисты. По мнению Фетисова, руководящие должности в комитете занимают люди, которые предпочитают «гулять, а не работать». «В свое время я требовал работы от людей, а не катания на горках и яхтах. Олимпиада - это не «Русский дом» и не тусовка. А сейчас люди занимались не тем, чем могли, поэтому мы имеем то, что имеем», - прокомментировал хоккеист результаты работы ОКР на зимних Играх-2010 в Ванкувере. Ранее Фетисов, который возглавляет комиссию Совета Федерации по делам спорта, выступил с аналогичной критикой в адрес чиновников из Министерства спорта, туризма и молодежной политики России. Спортсмен заявил, что в ведомстве недостаточно настоящих профессионалов своего дела. На Олимпиаде в Ванкувере сборная России показал худший результат в своей истории, заняв 11-е место в неофициальном командном зачете. 1 марта президент страны Дмитрий Медведев заявил, что все спортивные чиновники, ответственные за результат на Играх, должны подать в отставку. Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что готов уволиться, однако счел такой шаг нецелесообразным для развития спортивного движения в России. 4 марта президент ОКР Леонид Тягачев заявил, что он несет ответственность за неудачи российских спортсменов в олимпийском Ванкувере и подал в отставку. Одним из кандидатов на освободившуюся должность считается Вячеслав Фетисов. Дата выборов нового главы ОКР будет объявлена через несколько дней.