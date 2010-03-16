Теннис. Агасси извинился перед Сампрасом за плоскую шутку

Американский теннисист Андре Агасси принес извинения за неудачную шутку над своим именитым соотечественником Питом Сампрасом во время благотворительного матча в помощь жертвам землетрясения на Гаити, передает «РИА«Новости». Встреча прошла на минувшей неделе в Индиан-Уэллсе. К майке каждого теннисиста был прикреплен микрофон, поэтому зрители имели возможность слышать все комментарии участников шоу. Сначала Сампрас попытался спародировать косолапую походку Агасси, вызвав смех на трибунах. В ответ Андре упрекнул Пита в скупердяйстве. Возникла неловкая пауза, ведь в своей книге Агасси поведал, что Сампрас жалеет деньги на чаевые. Пит разрядил ситуацию мощной подачей, направленной в Агасси, от которой Андре, игравший в паре с Рафаэлем Надалем, был вынужден уклониться. Несмотря на то, что они оба улыбались, никто из них не пришел на послематчевую пресс-конференцию. «Это было за уже гранью, – признал Агасси. – Это было неадекватно. Мы веселились, я старался шутить. У меня были доли секунды, чтобы принять решение. Шутка оказалась плоской. Я пытался забыть об этом инциденте, но Пит не давал мне этого сделать. Я написал ему сообщение с просьбой о том, чтобы лично попросить прощения. Я извиняюсь за неудачную шутку. Надеюсь, что зрителям все равно понравился вечер».