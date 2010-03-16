Евро-2012. Колесников: Львов должен идти по пути Санкт-Петербурга

Сегодня с официальным визитом во Львове пребывает вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. В рамках визита он ознакомится с состоянием реконструкции аэропорта и строительства стадиона к Евро. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Львовского городского совета. «Стадион во Львове будет построен в любом случае. Сегодня есть определенные вопросы по проектно-стоимостной документации, но подрядчик, компания «Азовинтекс» обязается устранить их до 30 числа. Если это не удастся – то речь может идти о другом подрядчике. Стадион будет построен в любом случае, с тем или иным подрядчиком. С другой стороны будет определен представитель от Кабмина, который будет постоянно консультировать и городскую власть, и строительную компанию по поводу соответствия стадиона требованиям УЕФА. Это иностранец, который занимался строительством «Альянс Арены» в Германии. Что касается общего развития, то, по моему мнению, Львов должен идти путем Санкт-Петербурга, когда правительство должно поддержать город, а он потом на этом базисе будет развиваться. Правительство должно вложить 3-4 миллиарда гривен в развитие инфраструктуры, отреставрировать музеи, культурные ценности, а Львов потом должен стать самодостаточным регионом в плане экономики. Если Донецк и Харьков – это деловые центры, то Львов – культурная столица. И тут туризм должен покрыть все затраты.», - об этом сообщил Борис Колесников.