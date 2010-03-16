Теннис. Джокович: Я готов был рвать на себе волосы

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший сегодня в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:3, 2:6, 7:6, поделился впечатлениями от игры. «Проиграв девять геймов подряд, я был готов рвать на себе волосы. Но я пробился в следующий круг и стараюсь смотреть на вещи именно с этой, позитивной, стороны. Мой соперник мог выиграть матч, и это было бы заслуженно. Сейчас я в поисках своего ритма и своего места на корте. В следующем матче хочу сохранять концентрацию до самого конца и избежать провалов по ходу игры», – цитирует Джоковича Sports.ru со ссылкой на Reuters. Напомним, в следующем круге чемпион BNP Paribas Open-2008 сыграет с хорватом Иваном Любичичем.