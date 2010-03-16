Воронин: Я уже давно не проигрывал дерби

Форвард «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал заявления главного тренера «Спартака» Валерия Карпина, сделанные им после встречи столичных команд в первом туре чемпионата России. «Если он так думает о своей команде, то зачем цепляет другую, – приводит его слова «Газета.Ru». – Что касается предстоящего матча с ЦСКА, то я вообще уже давно не проигрывал в дерби. Когда я играл за «Герту», мы однажды разгромили ЦСКА в контрольном матче со счетом 8:0. Но сейчас такого не будет. ЦСКА ведь не команда пятой лиги».