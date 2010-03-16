Форвард ЦСКА Вагнер Лав «засветился» на гангстерской вечеринке

Форвард московского ЦСКА Вагнер Лав, отданный в аренду бразильскому «Фламенго», вызван на допрос в полицию в связи с появлением фотографий, на которых футболист стоит в трущобах Рио-де-Жанейро в окружении вооруженных людей. Опубликованные в СМИ снимки вызвали массу вопросов у полиции, в связи с чем они и решили допросить игрока, передает NEWSru.com. Вагнер Лав, возглавляющий список бомбардиров чемпионата штата Рио-де-Жанейро, уже дал интервью бразильскому телеканалу Globo, в котором он подтвердил, что действительно был на вечеринке в фавеле Росинья, и не стал отрицать присутствие там вооруженных людей. Футболист констатировал: присутствие вооруженных людей в трущобах, увы, «обычное дело». «Я на это насмотрелся, когда был молодым. Я жил с этим и уже терял друзей из-за преступности. Но сам я никогда к этому отношения не имел и никогда не употреблял наркотики», - заявил Вагнер Лав в связи с инцидентом. Напомним, что летом 2009 года Вагнер был отдан армейцами в аренду «Палмейрасу». Однако после нападения со стороны фанатов клуба лучший бомбардир чемпионата России - 2008 в январе перебрался в стан «Фламенго».