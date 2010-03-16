Майк Тайсон займется необычным для него делом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон станет героем нового проекта на канале Animal Planet. 43-летний боксер будет вести передачу о гонках голубей. Съемки начнутся этой весной в Нью-Йорке, и будут проходить на крышах домов, а запуск проекта запланирован на начало 2011 года. Тайсон известен своей любовью к голубям. В детстве он много времени проводил на крышах домов, наблюдая за этими птицами. Защищая именно голубей, Тайсон впервые в жизни ввязался в драку. «Я рад быть частью этого грандиозного шоу на Animal Planet. Горжусь тем, что я буду представителем любителей голубей. Хочу показать людям, почему мы любим этих птиц», - цитирует Тайсона Чемпионат.ру со ссылкой на BoxingScene.