Формула-1. Баттон: Не ожидал, что столько уступлю Хэмилтону

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон признался, что был медленнее напарника на Гран-при Бахрейна, но выразил уверенность в том, что скоро сможет сократить отставание. «Я не стал менее уверенным в себе после Бахрейна. Переход в команду, в которой уже есть гонщик, давно выступавший в ней, вполне нормальное явление. Не думаю, что он быстрее в квалификации потому, что команда лучше знакома с его стилем работы. У нас абсолютно равные условия, как и во всех топ-командах, это здорово. Мне просто нужно подумать над балансом, который лучше подошел бы моему стилю пилотирования. Сейчас мы плотно работаем с инженерами, пытаемся найти какие-то идеи. Перед квалификацией к Гран-при Бахрейна я не ожидал, что Льюис будет четвертым, а я – восьмым. Не ожидал такой разницы. Хэмилтон лучше поработал и был быстрее в квалификации, так что, думаю, именно над этой областью стоит поработать. Я не был полностью доволен машиной. В субботу вся команда была разочарована – не нашими местами, а отрывом от лидеров. Но гонка показала, что не все так плохо. Пока у нас проблемы с темпом на одном быстром круге. Вероятно, на другой трассе все было бы по-другому», – цитирует Баттона Sports.ru со ссылкой на Autosport.