Россия не смогла договориться о календаре отборочного турнира Евро-2012

Представителям Российского футбольного союза (РФС) не удалось договориться о календаре отборочного турнира Евро-2012 в группе В, сообщает «Советский спорт». Вопрос о календаре обсуждался 16 марта в Москве с участием представителей всех команд этой группы - России, Словакии, Ирландии, Македонии, Армении и Андорры. По данным "Советского спорта", календарь не удалось утвердить из-за разногласий по поводу матчей сборной России с Арменией и Македонией. По словам президента РФС Сергея Фурсенко, теперь календарь будет определен жеребьевкой, которую проведет УЕФА. 16 марта газета «Спорт-Экспресс» написала, что на обсуждении календаря отборочного турнира Евро-2012 не ожидалось присутствие главного тренера сборной России Гууса Хиддинка, контракт которого с РФС истекает 15 июля. По информации издания, российскую сторону должны были представлять помощник главного тренера Александр Бородюк, три чиновника из РФС и, возможно, второй ассистент Хиддинка Игорь Корнеев. 15 марта не был утвержден календарь отборочного турнира Евро-2012 в группе G, куда попали сборные Англии, Швейцарии, Болгарии, Уэльса и Черногории. Совещание представителей этих команд в Цюрихе продолжалось около пяти часов, но сторонам так и не удалось договориться. Календарь матчей группы G будет также определен жеребьевкой, которая состоится на следующей неделе в Израиле на заседании исполкома УЕФА. Скорее всего, тогда же пройдет и жеребьевка календаря группы В, где выступит сборная России.