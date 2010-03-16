Сборную США могут лишить олимпийского золота в пользу России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рекомендовала Международному олимпийскому комитету (МОК) исключить женскую сборную США из протокола эстафеты 4х400 метров Олимпиады-2004 из-за положительной допинг-пробы Кристал Кокс. Результаты Кокс были аннулированы с 2001 по 2004 годы из-за применения запрещенных препаратов. В составе эстафеты Кокс стала олимпийской чемпионкой в Афинах. В случае удовлетворения рекомендации IAAF олимпийскими чемпионками будут объявлены российские легкоатлетки, финишировавшие на Играх-2004 вторыми, сообщает Sports.ru со ссылкой на Reuters.