Киевского динамовца Гусева прооперировали в Германии

Полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев, который испытывает проблемы с коленом, в понедельник в Германии перенес операцию. «Врачи говорят, что всё прошло удачно. На данный момент я чувствую себя нормально. Если всё будет хорошо, через четыре-пять недель смогу вернуться в строй. На повторное обследование в Германию ехать не нужно, курс реабилитации буду проходить в Киеве, на загородной базе. Наши клубные врачи прекрасно знают, какой комплекс восстановительных процедур мне будет необходим. Надеюсь, в Киев смогу вернуться уже завтра», - приводит слова Гусева официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».