Моуриньо: Сегодня я был враг «Челси». И враг победил

В своих комментариях к победе над «Челси», Моуриньо воспротивился искушению позлорадствовать, но в то же время дал четко понять, что по игре у «синих» не было шансов пройти его коллектив. «Я знаю, что Роман (Абрамович) – очень разумный человек. Поэтому сейчас он уже не таков, каким был год назад, или пять лет назад. Возможно, когда он попал в футбол, то думал, что все будет просто. Оказалось непросто совсем. У команды, которая побеждает, всегда есть малозаметные нюансы, крошечные детали, которые и отличают ее от других. Но Роман очень хорошо знает, как читать, понимать и анализировать игру. Он, наверняка, знает, что его команда проиграла такой, что заслуживала победы. Уверен, он с этим согласится, потому что он – человек честной игры». Также Моуриньо просит простить его за бурную радость, которую он выказывал после матча, так как она касалась лишь победы «Интера» - не поражения «Челси»: «Я рад, потому что победил. Но я не рад, потому что проиграли бывшие мои футболисты, потому что проиграл Роман и потому что фаны «Челси» пойдут домой расстроенными. Накануне игры мы с Джоном Терри обменялись смс-ками, и я написал, что кто-то отправится домой счастливым, кто-то – опечаленным... Мои люди всегда остаются моими людьми. Но сегодня я был им враг. И враг победил. Это жизнь» Не преминул напомнить тренер и о своем статусе «особенного»: «Меня кто-то спросил – был бы я все еще особенным, если б не победил. Теперь я могу сказать, что я не такой уж и особенный для болельщиков «Челси», которые, вероятно, никогда не простят меня». Sport.ua со ссылкой на www.afp.com