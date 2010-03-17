Команда USF1 рассчитывает появиться в Формуле-1 в 2011 году

Команда USF1 рассчитывает выйти на старт чемпионата Формулы-1 в 2011 году, сообщает Motorsport.com. Об этом рассказали бывшие сотрудники команды, Кевин Биалес и Майк Фуллер. По словам сотрудников, «руководство USF1 приостановило все операции, но они все еще надеются выставить автомобиль в сезоне 2011 года». Биалес и Фуллер работали в команде вплоть до приостановки ее деятельности две недели назад, и отвечали за производство композитных материалов. В настоящее время они перешли в компанию Composite Resources, расположенную в Южной Каролине, США. На пресс-конференции в Бахрейне президент FIA Жан Тодт назвал отказ от участия в чемпионате со стороны USF1 «разочарованием», однако не сообщил о каких-либо санкциях в отношении команды. Перед стартом сезона FIA объявила о проведении нового конкурса заявок на замещение 13-й вакансии в чемпионате, но конкретные условия пока не оглашены. Таким образом, команда USF1 сможет принять участие в новом тендере, и даже получит определенное преимущество по отношению к другим претендентам, так как уже имеет базу и частично построенные болиды. «Как вы знаете, технический делегат FIA Чарли Уайтинг посещал базу USF1 перед стартом сезона, - сказал Жан Тодт. - Он видел некоторые объекты, и видел несколько автомобилей в процессе постройки». Lenta.ru