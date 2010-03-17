Тайгер Вудс вернется в гольф в апреле

Американский гольфист Тайгер Вудс заявил о том, что намерен вернуться в большой спорт в апреле 2010 года. Об этом сообщает AFP. Вудс собирается открыть сезон на турнире Augusta Masters, который стартует 8 апреля. Спортсмен заявил, что чувствует в себе уверенность вернуться в гольф после нескольких месяцев вынужденного отпуска, вызванного сексуальным скандалом. «Я уже два месяца прохожу курс интенсивной терапии и буду продолжать лечение. Несмотря на то, что я возвращаюсь к соревнованиям, мне еще многое нужно исправлять в личной жизни», - заявил гольфист. Тайгер Вудс оказался в эпицентре секс-скандала в декабре 2009 года. В конце ноября он попал в небольшое ДТП у собственного дома, которое, как позже выяснили журналисты, было результатом семейной ссоры. Вскоре сразу несколько женщин рассказали об интимных связях с суперзвездой гольфа. Заводя любовниц, Вудс уже состоял в браке со шведской моделью Элин Нордегрен. После того, как подробности личной жизни спортсмена стали известны широкой общественности, его репутация примерного семьянина была разрушена. Это крайне отрицательно повлияло на отношения Вудса со спонсорами, большинство из которых отказалось от использования имени и образа гольфиста. В январе 2010 года Вудс лег в реабилитационную клинику, чтобы пройти курс лечения от сексуальной зависимости. Lenta.ru