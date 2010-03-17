Вратарь «Севильи» извинился за ошибку в матче с ЦСКА

Вратарь испанской «Севильи» Андрес Палоп извинился за ошибку, допущенную им в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ЦСКА, сообщает интернет-издание Goal.com. На 55-й минуте встречи Палоп не справился с дальним ударом полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонды. Этот гол принес армейцам победу (2:1) и вывел их в 1/4 финала. После игры голкипер заявил, что он чувствует необходимость извиниться за свою ошибку. Палоп отметил, что многие болельщики «Севильи» рассчитывали на выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов, но он их подвел. Что касается удара Хонды со штрафного, то, по словам вратаря, мяч летел очень сильно и по странной траектории, однако это не может служить оправданием. Счет в ответном матче «Севилья» - ЦСКА на 39-й минуте открыл форвард армейцев Томаш Нецид. Хозяева отыгрались через две минуты после точного удара Диего Перотти, но в начале второго тайма Хонда забил победный гол. Первая игра, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью 1:1. В Лиге чемпионов определились уже шесть участников 1/4 финала. Ими стали английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», итальянский «Интер», немецкая «Бавария», французский «Лион» и ЦСКА. 17 марта пройдут еще два ответных матча 1/8 финала: «Бордо» - «Олимпиакос» и «Барселона» - «Штутгарт». Жеребьевка 1/4 финала запланирована на 19 марта. Lenta.ru