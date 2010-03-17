Ди Реста сядет за руль «Форс-Индии» в Австралии

Пол ди Реста получит возможность впервые принять участие в практике перед Гран-при «Формулы-1» в Австралии, сообщает Reuters. Представитель «Форс-Индии» заявил, что в Мельбурне шотландец заменит в пятничной практике Адриана Сутиля, а на следующем Гран-при в Малайзии место ему уступит Витантонио Лиуцци. Напомним, изначально команда планировала дать ди Ресте шанс выступить в Бахрейне на прошлой неделе, но, так как организаторы гонки внесли изменения в конфигурацию трассы, было решено отдать боевым пилотам больше времени для практики. Sports.ru