Мозли: Отправлю Флойда Мэйвезера-младшего 1 мая на пенсию

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Шейн Мозли поздравил Мэнни Пакьяо с победой над Джошуа Клотти и заявил, что собирается отправить Флойда Мэйвезера-младшего на пенсию. Напомним, что поединок Флойд Мэйвезер – Шейн Мозли состоится 1 мая в Лас-Вегасе. «Хочу поздравить Мэнни с победой в субботнем поединке, даже не смотря на то, что многие зрители во время просмотра этого боя чуть не заснули. Теперь самое время всем готовиться к тому, что будет 1 мая. Я обещаю, что никто не заснет, за исключением Флойда, после того как я нокаутирую его и отправлю на пенсию», – цитирует Шейна Мозли Fightnews.com.