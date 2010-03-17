Гвардиола признан «Каталонцем года»

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола стал обладателем премии «Каталонец года», вручаемой газетой El Periódico de Catalunya в результате голосования своих читателей и имеющей десятилетнюю историю. Гвардиола по этому поводу сказал следующее: «Я посвящаю эту награду «Барселоне», так как благодаря ей я удостоился такой чести. Я обязан этим президенту клуба вплоть до самого последнего сотрудника. Без их содействия я бы не получил такого признания. Мне не хватает слов, я могу лишь выразить всем мою благодарность». Turnir.com.ua со ссылкой на sport.es