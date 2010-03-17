Колесников: За подготовку к Евро-2012 ставлю Львову «пять с минусом»

Как уже сообщалось, во Львове с официальным визитом пребывает вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. По результатам визита состоялась пресс-конференция, на которой Колесников дал оценку подготовке Львова к ЧЕ-2012. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Львовского городского совета. «Мы сегодня были на двух главных объектах, которые должны быть готовы к Евро-2012. Это львовский стадион и аэропорт. Также мы были на границе государства. Со своей стороны правительство и администрация не рассматривают вообще никаких иных вариантов по городам. Все четыре города будут готовы к Евро. Из того, что мы изучили, понятно, что если в срок финансировать работы, работать в соответствующих сроках, то Львов однозначно будет готов к Евро-2012. Помните зимнюю Олимпиаду в Ванкувере. Она стоила 10 миллиардов долларов. Местные бюджеты не имеют таких средств. Поэтому, если государство не вкладывает средств, то ни Львов, ни Донецк не смогут приблизить инвестора. У нас самих затрат по Евро – это киевский и львовский стадионы. Это конкретные затраты. Все прочее – в частности, дороги – необходимо построить. К счастью, мы получили Евро и это будет сделано быстрее. Что касается подготовки Львова к Евро-2012, то я поставил бы «5» с минусом городскому руководству. Но это аванс, который надо подтверждать,» - сообщил на пресс-конференции Борис Колесников.