Lotus будет «дружить» с Petrobras

Бразильская нефтяная компания Petrobras, по информации бразильских массмедиа, близка к заключению контракта с Lotus F1. Договор еще не подписан и находится в стадии согласования, но к концу месяца все формальности должны быть «утрясены». В таком случае, логотипы Petrobras появятся на болидах Lotus уже на Гран При Испании. Стоимость сделки составляет порядка 5-9 миллионов долларов. Сумма немалая, но все же, судя по всему недостаточная для титульного спонсорства команды. Также технический директор Petrobras, Рожейро Гонсальвес, заявил, что в этом году компания просто не успеет подготовить собственное топливо для команды, и его разработка будет закончена лишь к 2011 году. www.proformula.ua