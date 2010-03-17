Паралимпиада. Украина переместилась на пятое место

В четвертый день X Зимних Паралимпийских игр разыграны 4 комплекта наград. В гигантском слаломе для женщин с проблемным зрением список победителей включает Словакию, Австрию и Канаду В той же дисциплине среди мужчин золото также досталось представителю Словакии, серебро получил спортсмен из Испании, а бронзу – из Италии. В гигантском слаломе для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата две медали забрали американки, отдав бронзу японской участнице. В той же дисциплине среди мужчин места победителей обозначены флагами ФРГ, Швейцарии и Японии, сообщает «УНИАН». По итогам четырех соревновательных дней, Украина опустилась со второго места на пятое. Первое место удерживает Россия. А далее идет соответственно Германия, Словакия, Канада.