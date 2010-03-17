Хоккей. В КХЛ может появиться украинский клуб

Континентальная хоккейная лига и украинский хоккейный клуб «Будивельник» из Киева подписали протокол о намерениях. Согласно этому документу клуб «Будивельник» имеет намерение принять участие в Чемпионате КХЛ в сезоне 2010-2011 годов, выполняя правила, предусмотренные локальными нормативными актами Лиги, передает «Корреспондент». Соглашением предусмотрено, что Континентальная хоккейная лига рассмотрит вопрос о принятии клуба в состав участников чемпионата, начиная с будущего сезона, и намерена организовывать и участвовать в формировании консолидированной позиции по вопросам развития европейского, континентального и мирового хоккея. КХЛ и хоккейный клуб «Будивельник» достигли договоренности о том, что окончательным сроком предоставления клубом финансовых гарантий в необходимом для участия в чемпионате Лиги объеме, станет 1 апреля 2010 года. В телефонной беседе с представителем basket.com.ua президент БК Будивельник Богдан Гулямов подтвердил информацию о создании в Киеве ХК «Будивельник», президентом которого также будет являться он. В чемпионате КХЛ хоккейный клуб примет участие уже в сезоне 2010/2011.