Шевченко: Многие ожидания в «Динамо» оправдались. Но не все.

33-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко, которому недавно удалось достичь отметки в 100 забитых голов в составе «Динамо», вспомнил наиболее памятные голы в своей карьере, признался, что не все его ожидания от возвращения в родной клуб оправдались, и заявил, что будет играть до тех пор, пока позволит здоровье. «Свой первый гол в Лиге чемпионов «Баварии» вспомню, даже если разбудят среди ночи. После подачи углового принял мяч на грудь за пределами штрафной и вторым касанием нанес точный удар. С удовольствием вспоминаю два гола »Реалу», три «Барселоне», а еще дубль «Карпатам», которым я отсалютовал динамовским болельщикам перед уходом в «Милан». Самый обидный незабитый гол? Момент в дополнительное время в финала Лиги чемпионов-2005 с «Ливерпулем» в Стамбуле. Многие ожидания, связанные с возвращением в «Динамо», оправдались, но не все. Что неудивительно для команды, которую главный тренер строит, по сути, заново. Мы не пробились в весеннюю стадию еврокубков, и это для меня, пожалуй, главное разочарование сезона. Что касается будущих выступлений за киевское «Динамо» и сборную Украины, загадывать не возьмусь. Играть буду, пока хорошо себя чувствую. Как только пойму, что травмы не позволят приносить пользу клубу и сборной, объявлю о завершении карьеры», – сказал Шевченко в интервью «Спорт Экспресс».