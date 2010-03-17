Поветкин дал советы Чемберсу перед боем с Кличко

Российский супертяжеловес Александр Поветкин поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко и американцем Эдди Чемберсом. «Эдди нужно сделать Кличко все время «занятым», а также нейтрализовать джеб украинца. А такие вещи, как начало атак, американец давно умеет делать правильно и молниеносно. Также Чамберсу нужно не застаиваться перед Владимиром во фронтальном положении. Факт, что после нашей очной встречи Эдди не тратил время зря – провел его с большой пользой для себя. Как наглядно продемонстрировал бой с Александром Дмитренко, американец здорово прибавил во многих компонентах», – цитирует Поветкина «Блик».