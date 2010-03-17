Евро-2012. В Харькове болельщиков разместят в ж/д вагонах

В Харькове во время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году болельщиков могут разместить в железнодорожных вагонах. Об этом сообщил заместитель городского головы – директор Департамента по вопросам подготовки и проведения финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу и спорта Виктор Христоев. По словам Христоева, вопрос о подобном размещении болельщиков будут обсуждать с руководством Министерства транспорта и связи Украины, «Укрзализныци» и Южной Железной Дороги, пишет proUA.com. «Мы хотим изыскать возможность разместить на станциях «Лосево», «Балашовка», «Левада» и «Харьков-пассажирский» вагоны. Сделать там все условия, чтобы болельщики во время Евро-2012 могли останавливаться в, так называемых, гостиничных комплексах на колесах», - отметил Христоев. По его словам, такой проект реализуют совместно с ЮЖД, чтобы выполнить требования УЕФА по размещению болельщиков.