Шахматы. ЧЕ-2011 пройдет во Франции

На состоявшейся в Риеке (Хорватия) генеральной ассамблее Европейского шахматного союза объявлено, что следующее первенство Европы пройдет во Франции, в городе Экс-ле-Бан с 21 марта по 3 апреля 2011 года. Величина призового фонда турнира останется без изменений и составит ?120 тыс. Чемпионат Европы 2011 года среди женщин состоится в те же сроки, но в другом месте – турецком городе Гязантеп, передает ИТАР-ТАСС. По итогам прошедшей Ассамблеи стало также известно, что за пост президента Европейского шахматного союза будут бороться как минимум три кандидата. О намерении баллотироваться официально заявили менеджер Веселина Топалова Сильвио Данаилов из Болгарии, президент Турецкой шахматной федерации Али Язычи и действующий президент Европейского шахматного союза Борис Кутин из Словении. Выборы президента Европейского шахматного союза пройдут в сентябре 2010-го года в Ханты-Мансийске во время проведения Всемирной шахматной Олимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ).