Игрок ЦСКА раскрыл секрет победного мяча в ворота «Севильи»

Полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда рассказал, как ему удалось забить победный гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». По словам Хонды, поразившего ворота соперника дальним ударом со штрафного, он сумел попасть именно в тот угол, в который целился, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters и издание Nikkan Sports. Вратарь «Севильи» Андрес Палоп попытался отбить удар, но от его рук мяч отскочил в сетку. По словам Хонды, тот факт, что голкипер задел мяч, сделал его гол еще красивее. Палоп после матча рассказал, что мяч летел очень сильно и по странной траектории. Вратарь взял вину за пропущенный гол на себя и извинился перед болельщиками. Хонда заявил также, что выход в 1/4 финала Лиги чемпионов не является для ЦСКА пределом. Японский футболист считает, что армейцы могут выступить в этом турнире еще успешнее. Когда Хонде сказали, что он стал первым японцем, который вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, игрок ответил, что такие вещи его не интересуют. Ответный матч «Севилья» - ЦСКА состоялся 16 марта в Испании и завершился победой российской команды со счетом 2:1. В первой игре в Москве была зафиксирована ничья 1:1. Своего соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов армейцы узнают 19 марта, когда пройдет жеребьевка этой стадии турнира.