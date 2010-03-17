Стрельбя из лука. Сегодня стартует ЧЕ. Состав украинской команды

Сегодня в хорватском Порече стартует чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещениях. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Украина на этих соревнованиях будет представлена в обеих дисциплинах – стрельбе из классического лука, который входит в программу Олимпиад, и стрельбе из блочного лука. В состав команды вошли 12 лучников-классиков – по 3 спортсмена в каждой из четырех категорий (мужчины, женщины, взрослые и юниоры). Украинские «блочники» на чемпионате будут представлены четырьмя спортсменами в соревнованиях юниоров. Представлять Украину отправились как признанные лидеры – олимпийскией чемпион Виктор Рубан, участники Олимпиад Маркиян Ивашко и Виктория Коваль, многократная призерка и победительница ЧМ и ЧЕ Татьяна Дорохова, так и юные спортсмены. ЧЕ продлится до 21 марта. 17 марта – квалификация 18 марта – спарринги в личном и командном зачетах в ¼ финала 19 марта – розыгрыш медалей среди юниоров 20 марта – розыгрыш медалей среди взрослых