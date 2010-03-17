Футбол. На открытии ЧМ выступят Шакира и Black Eyed Peas

Организаторы чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР объявили состав артистов, которые примут участие в концерте, посвященном открытию турнира. На сцену выйдут как местные популярные артисты, так и зарубежные поп-звезды, передает «Лента.ru». Среди прочих свое согласие на участие в праздничном шоу дали певицы Шакира и Алиша Кис, а также группа Black Eyed Peas и R&B-исполнитель Джон Ледженд. Среди южноафриканских музыкантов, которые выступят на открытии ЧМ, стоит отметить молодой коллектив из Йоханнесбурга BLK JKS, прославившийся после записи пластинки «After Robots», а также инди-группу The Parlotones. Генеральный секретарь ФИФА Джером Валк заявил, что очень впечатлен составом участников шоу, приуроченного к открытию первенства мира. «То, что нам удалось собрать столь талантливых исполнителей, свидетельствует об удивительной связи футбола и музыки», - отметил Валк. Чемпионат мира по футболу будет проходить в ЮАР с 11 июня по 11 июля 2010 года. Предстоящий турнир станет первым чемпионатом мира по футболу в истории, который будет принимать африканская страна.