Футбол. Маркевич отказался общаться с журналистами

Во вторник, 16 марта, тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу провел общее совещание. По его итогам было решено на некоторое время воздержаться от общения с журналистами, сообщает «Газета.UA». «В ближайшее время в команде появится пресс-атташе, и все вопросы будут согласовываться через него», - сообщил тренер сборной Александр Хацкевич. Ранее вице-президент Федерации футбола Украины Владимир Лашкул сообщил, что 29 мая национальная сборная сыграет контрольный поединок с командой Румынии. Напомним, что перед этим, 25 мая, сборная проведет товарищеский матч с литовцами в Харькове.