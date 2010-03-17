Виталий Кличко разбил мечту британского боксера

В то время, как наши СМИ массово обсуждали перипетии переговоров между Валуевым и старшим Кличко, на Туманном Альбионе спокойно ожидали двух боев своих соотечественников в начале апреля: 3 апреля первая защита пояса WBA Дэвидом Хэйем в Манчестере и 9 апреля за титул рангом пониже (чемпиона Европы EBU) в Лондоне должен был сразиться Одли Харрисон. Если с боем Хэя против Руиса пока, вроде бы, всё по-прежнему, то Одли драться с чемпионом уже не получится. И виной тому Виталий Кличко, сманивший этого самого чемпиона (пускай и европейского масштаба). Надо сказать, что британская пресса довольно флегматично отнеслась к этому факту, может быть, ещё и потому, что Харрисона в Англии вообще принимали довольно холодно (из-за чего он и уехал в Штаты), передает Bokc.org. «Мечта Одли Харрисона о титульном поединке разбита», – констатирует skysports.com. В таком же пессимистичном духе, но без особого сочувствия пишет и вся британская пресса. Сосновский им как-то ближе. Что, к слову, не удивительно, поскольку живёт Альберт ни в Кракове или Варшаве, а в Брентвуде графство Эссекс. В своё время летучий польский гусар изрядно поколесил по городам и весям, но особого счастья этого ему не принесло – оба поражения Сосновский потерпел на выезде, да и невыразительная ничья с Пианеттой была в Германии (в андеркарде Поветкин – Эстрада, кстати). И лишь три месяца тому назад, одолев в Лондоне 39-летнего Паоло Видоца, пан Альберт завладел титулом EBU, который ранее отказались разыгрывать и Поветкин, и Дмитренко. Первой серьёзной заявкой Альберта Дариуша стала победа годом ранее над Дэнни Уильямсом. Не обладая разовым сильным ударом и имея серьёзные проблемы с защитой, Сосновский на общем фоне выделяется, пожалуй, только тем, что довольно активно работает по корпусу. Вот только, как это ему поможет в бою против Виталия Кличко, не совсем понятно. В целом же, любящий работать с дистанции и обладающий неплохим правым кроссом, Харрисон выглядел бы куда конкурентнее. Ирония заключается ещё и в том, что Одли верил, что победа на Сосновским даст ему возможность выступить против старшего Кличко. В результате, Виталий ни только не выбрал англичанина, но и оппонента у него увёл. Тем не менее, бой Харрисона, назначенный на 9 апреля, не отменён и сейчас ему ищут нового соперника.