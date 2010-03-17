Зауэрланд: Четко видно – Атлас готовит Поветкина к бою с Кличко

Несмотря на некоторые конфликты во взаимоотношениях компании Sauerland Event и нанятого ими тренера Поветкина Тедди Атласа, сразу после боя с Морой противоречия сошли на нет. Значит это только то, что все стороны осознают важность и силу правильного PR, и образ боксера портить не хотят. Так что все дружно нахваливают Поветкина. «Мне бросилось в глаза, что Александр значительно быстрее работает корпусом, стал лучше пробивать боковые и проводить комбинации, заметно улучшилась его физическая форма, - демонстрирует наблюдательность Вилфрид Зауэрланд. – Но в последнее время он не очень часто выходил на ринг и в бою с Морой был слегка скован. Однако, однозначно, Поветкин провел этот бой лучше, чем поединок против Лео Нолана. Четко видно, что Тедди Атлас готовит его к бою с Кличко и нарабатывает для этого поединка верную тактику». Исполнительный директор компании Кристиан Майер тем временем готовит пути к отступлению. «Поветкин испытывает огромное давление, ожидая боя с Владимиром Кличко. А это значит, что у него нет права на ошибку, а каждая травма будет на один год отодвигать чемпионский бой, - пояснил Майер в интервью SportBox.ru, передает Bokc.org. – Очень многое будет зависеть от взаимоотношений Александра с американским тренером Тедди Атласом. Работая с ним, Александр стал лучше. В первом раунде, когда он пробил отличный хук, я искренне удивился тому, что Мора смог подняться с настила ринга». Отметим, что на последней минуте второго раунда, когда Мора, сидящий на канатах, отмахнулся от Саши справа, попал по затылку уклоняющегося Поветкина и тот оказался на полу. Правда, тут же поднялся и нокдаун не считали. «Зацикленность на ударе не лучшим образом на обороне сказалась. Этим я больше всего недоволен, - заявил сам Поветкин в интервью «Советскому спорту». – Я сам у Тедди Атласа спрашивал, может мне нужен был бы соперник посерьезнее... Он мне в ответ: «Ты мне доверяешь?». «Да». «Ну тогда слушай меня – и все будет в порядке». Для Тедди в боксе тайн нет. Если он решил, что на данном этапе подготовки мне нужен соперник такого плана, как Мора – значит, так оно и есть. А то, что сегодня я пропускал от Моры... Тут, думаю, не заслуга мексиканца, а моя вина…»