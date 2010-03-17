Х/гимнастика. Стартует Кубок Дерюгиной. Программа соревнований

17 марта 2010, 13:49

Киев вот уже в 18 раз готов принимать лучших гимнасток мира. 20 и 21 марта Киев станет Меккой художественной гимнастики: «Кубок Дерюгиной – Нафтогаз», который уже давно входит в когорту наиболее престижных гимнастических соревнований серии Гран-При, принимает гостей, передает «Спорт.com.ua». Серия Гран-При состоит из 7 крупных турниров, которые проходят в течение года. В этом году этап серии Гран-При уже прошел в Москве (Россия). На очереди – Киев, Тье (Франция), Марбелья (Испания), Инсбрук (Австрия), Берлин (Германия) и Брно (Чехия). По окончанию всех турниров будут определены лучшие гимнастки по итогам года. На каждый турнир приезжают супервайзеры из Организационного комитета Гран-При. В Киеве наблюдать за правильным и справедливым судейством будет Президент техкома по художественной гимнастике Европейского союза гимнастики Хайди Брунедер (Австрия) и супервайзер Деспа Кателиева (Болгария). Старт в Киеве станет важным отправным пунктом по подготовке наших гимнасток к Чемпионату Европы, который пройдет 13-19 апреля в Бремене (Германия), где помимо группового и индивидуального первенства, пройдет и квалификация к I Юношеским Олимпийским играм в Сингапуре 2010. Киевский помост при поддержке трибун поможет нашим гимнасткам получить достаточный опыт для удачного выступления на Чемпионате Европы. В Киеве будет выступать молодой, но уже именитый состав украинской сборной по художественной гимнастике. Это личницы : Алина Максименко (участница Олимпийских игр, победительница и призер международных турниров, бронзовый призер турнира Гран-При 2010), а также призеры Чемпионата Европы среди юниоров Анна Ризатдинова, Виктория Мазур, Валерия Шурхал, Татьяна Загородняя. Алена Дмитраш будет выступать как в личной, так и в программе группового упражнения. В юниорках выступят наши восходящие звезды Виктория Шинкаренко, Александра Гридасова, Евгения Гомон, Виктория Пинчук. Свои новые композиции на взгляд судей представит и обновленный состав сборной команды в групповом упражнении, а также юниорская сборная. Украинские художницы уже зарекомендовали себя в этом году на различных международных турнирах. Алина Максименко стала победительницей и призером международного турнира в Лос-Анжелесе, а Анна Ризатдинова – в Словении. Украинские юниорки Виктория Шинкаренко и Александра Гридасова также успешно готовятся к предстоящему соревнованию. В этом году украинская молодежь впервые будет выступать без надежного плеча и опоры абсолютной чемпионки мира 2007 года, двукратного призера Олимпийских игр (Афины, 2004 и Пекин, 2008) Анны Бессоновой, которая на протяжении многих лет была является лидером украинской сборной. В Киеве именитая украинка обязательно предстанет перед своими поклонниками с показательными номерами. На сегодняшний момент свое участие в турнире подтвердили гимнастки из 28 стран. Среди них есть и признанные лидеры гимнастики – это гимнастки России, Беларуси, Болгарии, Израиля, Азербайджана. После Олимпийских игр много команд обновило свои составы, поэтому на киевском ковре зрители увидят тех гимнасток, которые работают уже с прицелом на Олимпийские игры 2012 в Лондоне. На «Кубке Дерюгиной – Нафтогаз» в свое время выступали абсолютно все чемпионки Олимпийских игр. Это и украински Александра Тимошенко и Екатерина Серебрянская, а также россиянки Алина Кабаева, Юлия Барсукова и Евгения Канаева. Надеемся, что Олимпийскую чемпионку Лондона – 2012 украинские зрители увидят уже в 2010 году на Киевском помосте! СПИСОК СТРАН-УЧАСТНИЦ «КУБОК ДЕРЮГИНОЙ – НАФТОГАЗ» Азербайджан Австрия Беларусь Болгария Хорватия Кипр Финляндия Эстония Грузия Германия Греция Киргизстан Казахстан Италия Израиль Литва Намибия Нидерланды Нигерия Польша Россия Молдова Словакия Сербия Турция Вьетнам США Южная Африка Украина Программа соревнований Киев, Дворец спорта Суббота, 20 марта – первый день соревнований 9:00-9:50 Жеребьевка судей Соревновательный зал 9:50 – 10:00 Представление судейской бригады 10:00 – 11:15 Соревнование среди юниоров. Группа II. 2 вида (скакалка, обруч) 11:20 – 12:40 Соревнование среди юниоров. Группа I. 2 вида (скакалка, обруч) 13:00 – 13:10 Представление судейской бригады 13:10 – 16:00 Квалификационное соревнование Гран-При. Группа Б (скакалка, обруч, мяч, лента) 16:00 – 17:00 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 17:00 – 19:40 Квалификационное соревнование Гран-При. Группа А (скакалка, обруч, мяч, лента) 19:45 – 20:30 Соревнование в групповом упражнении. 2 вида (5 обручей, ленты/скакалки) 20:30-21:00 Церемония награждения Воскресение, 21 марта – второй день соревнований 10:10 – 11:10 Жеребьевка судей 11:10 – 11:20 Представление судейской бригады 11:20 – 12:30 Соревнование среди юниоров. Группа I. 2 вида (мяч, булавы) 12:30 – 13:40 Соревнование среди юниоров. Группа II. 2 вида (мяч, булавы) 13:40 – 13:50 Награждение многоборья среди юниоров 14:00 – 14:10 Представление судейской бригады 14:10 – 14:25 Финал в групповом упражнении с 5 обручами 14:30 – 14:45 Финал в групповом упражнении с 3 лентами и 2 скакалками 14:45 – 15:00 Церемония награждения финалов в групповом упражнении 15:00 – 15:30 Финал в упражнении со скакалкой 15:30 – 16:00 Финал в упражнении с обручем 16:00 – 16:15 Церемония награждения финалов со скакалкой и обручем 16:15 – 16:20 Представление судейской бригады 16:20 – 16:50 Финал в упражнении с мячом 16:50 – 17:20 Финал в упражнении с лентой 17:20 – 18:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ - церемония награждения (мяч, лента) - показательные выступления

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